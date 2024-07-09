محمد الجلاهمة



تمكن رجال مباحث إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي من ضبط سوابق سلب وافدين بانتحال صفة رجال المباحث. وبحسب مصدر امني، فإن وافدا قدم بلاغا إلى مخفر بالأحمدي أفاد من خلاله بأنه تعرض للسلب بالقوة من شخص مجهول اثناء عودته إلى منزله في حدود العاشرة مساء، وحدد بعض مواصفات مركبة المدعى عليه.



وقد سجلت قضية أحيلت إلى رجال المباحث، الذين كثفوا جهودهم، وبعد أيام تم رصدت مركبة تتطابق مع أوصاف المركبة، وبمجرد محاولة قائدها سلب وافد آخر ألقوا القبض عليه واقتادوه إلى مكتب المباحث. وتم استدعاء الوافد ومن خلال إجراء عرض قانوني تم التعرف على المتهم الذي اعترف بسوابق له.