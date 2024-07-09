توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أمس تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ ستتجاوز درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية في بعض المناطق. وقال القراوي، في تصريح لـ «كونا»، إن السبب في ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بامتداد منخفض الهندي الموسمي على سطح الأرض والذي يمد المنطقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ما يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق البرية. وأوضح أن الطقس سيكون بصفة عامة شديد الحرارة نهارا وحارا ليلا مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متفاوتة يوم الجمعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.