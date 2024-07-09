كانت الطالبة الجورجية إيلين ديسادزه تطالع تطبيق تيك توك عام 2022 عندما وقعت على الصفحة الشخصية لأنا بانشوليدزه التي تشبهها بشكل كبير.



وبعد أشهر تخللتها محادثات بين الفتاتين اللتين نشأت صداقة بينهما، علمت كل منهما بشكل منفصل أنهما ابنتان بالتبني، وقررتا العام الفائت إجراء اختبار حمض نووي، فكانت النتيجة أنهما توأمان متطابقان. ولا تشكل هذه الحالة مجرد قصة معزولة لفصل توأمين عند الولادة، بل إيلين وأنا هما من بين عشرات آلاف الأطفال الجورجيين الذين بيعوا بشكل غير قانوني، في إطار فضيحة اتجار بالأطفال على مدى عقود. وشهد المخطط، الذي كشفه صحافيون وأسر كانوا يبحثون عن أقاربهم المفقودين، سرقة أطفال من أمهاتهم ثم بيعهم إلى أزواج بهدف تبنيهم في جورجيا وخارجها. وتوصل الصحافيون إلى أن عمليات التبني غير القانوني حدثت على مدى أكثر من 50 عاما، وكانت تتولى تنظيمها شبكة من مستشفيات الولادة ودور الحضانة ووكالات التبني تواطأت لأخذ الأطفال من أهلهم ثم تزوير سجلات ولاداتهم وإعطائهم إلى عائلات جديدة مقابل الحصول على أموال.