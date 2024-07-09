

عبدالله قنيص

تمكن رجال أمن محافظة الجهراء من ضبط وافد بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومبلغ مالي يرجح أن يكون حصيلة بيع وكذلك أداة حادة، ووجهت إلى الموقوف قبل إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تهمة الهروب من دوريات الأمن ومقاومة رجال الأمن إليه. وفي التفاصيل، ذكر مصدر امني انه خلال جولة امنية لدوريات نجدة محافظة الجهراء في مناطق متعددة من المحافظة وتحديدا في منطقة النسيم تم الاشتباه بإحدى المركبات ولدى الطلب من قائدها التوقف رفض، وبعد ايقافه وطلب اثباته الشخصي أبدى مقاومة عنيفة، واتضح انه وافد. وبعدما تم اخضاع مركبته للتفتيش تبين اخفاء كمية من الحبوب. هذا، وتم تحريز المضبوطات وإحالة الشاب إلى المخفر تمهيدا لنقله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.