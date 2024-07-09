اعتلى الفنان أحمد عز قائمة النجم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بفيلمه «ولاد رزق 3»، الذي ينافس حاليا ضمن موسم صيف 2024، وحقق على مدار الـ 24 ساعة الماضية مليونين و56 ألف جنيه، ليقفز بإجمالي إيراداته إلى 212 ملايين و349 ألف جنيه في 25 ليلة عرض، وبتلك الإيرادات يعتبر أحمد عز هو النجم الأكثر شعبية بين أبناء جيله، ولم ينجح أي منهم في تحقيق إيرادات مماثلة، يليه في الترتيب الثاني فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز بـ 130 مليون جنيه في 24 أسبوع عرض.



«ولاد رزق 3 ـ القاضية» تم تصويره في 66 يوما بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.



«ولاد رزق 3» شارك فيه عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف الفنانين كريم عبدالعزيز، رزان مغربي، وأسماء جلال، وهو من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.



وكان الفنان أحمد عز قد أكد أنه يتمنى تقديم «ولاد رزق 4» في 2025 بأفكار جديدة ترفع سقف الطموحات الخاصة بالفيلم، وهو أمر يشرف ويسعد كل صناع تجربة فيلم «ولاد رزق».