

القاهرة ـ محمد صلاح



وصلت ايرادات فيلم عصابة الماكس إلى 19 مليونا و114 ألف جنيه، وحجز لنفسه المركز الثالث في شباك التذاكر بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي حقق إجمالي تجاوز 212 مليون جنيه تقريبا، يليه ثانيا فيلم «اللعب مع العيال» بإجمالي 34 مليونا و697 ألف جنيه. فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.