

أعلنت المطربة نوال الزغبي عن لجوئها للقضاء ومحاسبة من يحاولون إطلاق الشائعات والتشهير بها، وذلك بعد تعرضها للعديد من التعليقات السلبية والشائعات التي طالتها مؤخرا.



وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع «x»: «اليوم قررت ارفع دعاوى قضائية على الأشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا أكاذيب وتشهير، خلونا نعرف مين وراهن».



وكشفت نوال الزغبي في سياق آخر عن سبب عدم خوضها لتجربة التمثيل بالمسلسلات والأفلام، وأوضحت في الندوة الصحفية التي أقيمت بالعاصمة الرباط، أنها ترفض كافة الأدوار التي تعرض عليها من قبل شركات الإنتاج حتى قبل معرفة تفاصيلها، مبررة ذلك بعدم يقينها التام بقدراتها التمثيلية وباعتبارها كذلك «إنسانة متكاسلة»