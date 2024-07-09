

قد يعاني بعض الأشخاص من ظهور البثور أكثر من المعتاد في فصل الصيف، لذا ينبغي توخي الحذر بأساليب مختلفة. وهناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة، بدءا من عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يسد المسام، إلى المواد الكيميائية والكلور الناتج عن السباحة في الأحواض الاصطناعية. وبهذا الصدد، شاركت الدكتورة سونيا جورانا، خبيرة الأمراض الجلدية، بعض النصائح لتجنب ظهور البثور في الطقس الحار.



وأوضحت الخبيرة أن زيادة الترطيب يمكن أن تؤدي إلى «إنتاج المزيد من الزيت»، ما سيؤدي إلى ظهور البثور على البشرة. وأوصت بأنه «ينبغي تنظيف البشرة مرتين يوميا (من الأفضل باستخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك) مع التأكد من ترطيب البشرة، واختيار مرطب لا يحتوي على الزيوت».



ونصحت بأنه ينبغي استخدام كريم الوقاية من الشمس بدرجة 30 على الأقل مع عامل حماية من الشمس (SPF). ومع ذلك، إذا وجدت أن كريم الوقاية من الشمس الخاص بك قد يسهم في إرهاق بشرتك، فتقترح الخبيرة البحث عن كريم بأساس فيزيائي بدلا من كريم كيميائي يحتوي على مكونات مثل أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم. وتقول عند الخروج: «ابحث عن الظل عندما يكون ذلك مناسبا».



كما نصحت أيضا بتجنب وضع المكياج الثقيل واختيار المكياج الخالي من الزيوت. وتوصي باستخدام منظف لطيف للجسم، والتأكد من ترطيبه بمرطب يحتوي على مكونات مهدئة مثل الغلسرين.

المصدر: «ميرور»