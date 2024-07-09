قدرت مصادر تركية تضرر أكثر من 400 منزل وسيارة ومحل إثر اعتداءات طالت ممتلكات وأماكن إقامة لاجئين سوريين في مدينة قيصري بتركيا أدانها الرئيس رجب طيب اردوغان. ووفق ما نقلته صحيفة «يني شفق» التركية، بدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بإجراء عمليات المسح الميدانية لتقييم الأضرار في أحياء صبحية ودانشماند غازي وفوزي شاكماك وعثمانلي وسيلجوكلي وحرييت ومولانا وأيدنلك إيفلاء وكشوك مصطفى. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن تحقيقات ميدانية أجرتها فرق «جمعية ثقافات قيصري» عن الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية للسورريين، يوجد في حي صبحية 64 محلا متضررا، وفي حي فوزي شاكماك وشارع فوزلي 22 محلا، وفي حي كشوك مصطفى 15 محلا، وفي مولانا تضررت ستة محال.



كما تضررت 12 سيارة بشكل كبير إثر رمي الحجارة عليها، ويوجد على الأقل سيارتان دمرتا بشكل كامل إثر حرقهما، كما كسرت الكثير من نوافذ منازل اللاجئين بالمدينة بسبب رمي الحجارة عليها. وتابعت الصحيفة أن عناصر «آفاد» التقوا السوريين من المتضررين إثر الاعتداءات. وأشارت الصحيفة إلى حصولها على معلومات عن أن السلطات التركية ستعمل على تعويض اللاجئين المتضررين، في ظل غياب الحديث الرسمي عن النية بتعويض اللاجئين المتضررين. وفي 30 من يونيو الماضي، شهدت مدينة قيصري التركية احتجاجات وحالة من التوتر والغضب، تخللتها اعتداءات على مصالح سوريين، إثر انتشار شائعة خاطئة عن اعتداء لاجئ سوري على طفلة تركية تبلغ من العمر خمسة أعوام، قبل أن تؤكد ولاية قيصري في بيان لها عبر «إكس»، أن الطفلة سورية الجنسية وهي قريبة الشاب الذي يعاني من مشكلات عقلية. وتصاعدت بعدها أعمال العنف والاعتداءات على ممتلكات لاجئين سوريين في عدة مدن تركية، شملت كلا من مدن هطتاي وغازي عينتاب وكلس وقيصري وبورصة.



وكان أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا توقيف 1065 شخصا في أعقاب أعمال العنف. وقال يرلي كايا في مؤتمر صحافي عقده في (قيصري) إن قوات الأمن أوقفت 1065 شخصا في جميع أنحاء تركيا على خلفية أحداث قيصري مع حبس 28 منهم وصدور أمر فرض الرقابة القضائية بحق 187 شخصا.



وأشار إلى أن أحداثا «غير مرغوبة» شهدتها قيصري، مبينا أن 468 من المعتقلين لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ 50 جريمة مختلفة.