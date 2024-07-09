دعا الرئيس الاميركي جو بايدن حزبه الديموقراطي إلى «الاتحاد» بشأن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في بيان إنه أجرى مناقشات مكثفة مع قادة الحزب الديموقراطي في هذا الخصوص، مشددا على أنه أبلغهم بأنه لن ينسحب من السباق الرئاسي وأنه يجب وقف الدراما بالحزب حول هذا الأمر.

وخاطب بايدن قادة الحزب الديموقراطي قائلا: «يجب عليكم الاتحاد لإعادة انتخابي».

وشدد على ان «الناخبين وحدهم من يختارون المرشحين وليس الصحافة أو المتبرعون».

وتستضيف العاصمة الأميركية واشنطن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) تزامنا مع ذكرى مرور 75 عاما على تأسيسه، وسط تحديات متعددة.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية الأميركية ستحدد القمة التي تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد «المسار المأمول لتطور الحلف لمواجهة التحديات المستقبلية»، حيث يناقش أعضاء (الناتو) الـ32 جدول أعمال مهما يتضمن «تأكيد الدعم الثابت لأوكرانيا» و«تعزيز الردع والموقف الدفاعي» و«التعاون لزيادة الإنتاج وتنمية قاعدتنا الصناعية» و«تعزيز شراكات التحالف» و«ضمان وفاء الحلفاء بالتزاماتهم بالاستثمار في الدفاع عن أنفسهم فضلا عن الدفاع الجماعي.

وأشارت «الخارجية الأميركية» إلى أن كييف «ستنضم إلى الحلفاء في اجتماع مجلس (الناتو) وأوكرانيا في الوقت الذي نعمل على تعزيز دعم الحلف القوي لأوكرانيا وتعاوننا الوثيق للمساعدة في بناء جسر لعضوية أوكرانيا في المستقبل».

وذكرت أن القمة التي سيترأسها أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ ستستضيف كذلك ممثلين عن «الاتحاد الأوروبي وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ـ أستراليا واليابان وجمهورية كوريا الجنوبية ونيوزيلندا»، لافتة الى العمل «على تعميق تعاوننا العملي وتعزيز رؤيتنا للسلام والأمن والازدهار في هاتين المنطقتين المترابطتين بعمق».

من جانبها، قالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه من المتوقع أن «تطفو التوترات بشأن تباين المواقف حيال حرب غزة على السطح خلال الاجتماعات» على هامش القمة.

من جانبها، قالت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية إنه «بينما يجتمع العشرات من زعماء العالم في واشنطن العاصمة لحضور قمة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لحلف شمال الأطلسي فإنهم لن يتطلعوا إلى تأكيد وحدة التحالف فحسب بل سيراقبون بعناية أيضا موقف الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي».

ونقلت الشبكة الاخبارية عن العديد من الديبلوماسيين دون الكشف عن اسمائهم الاعتقاد بأن «عرض بايدن في المناظرة مع سلفه دونالد ترامب قوبل بالصدمة والقلق من قبل الديبلوماسيين في جميع أنحاء العالم».

ولفتت إلى أن «القلق يتفاقم حاليا لأن الكثيرين يعتقدون أن ترامب يشكل تهديدا لمستقبل الناتو.. وقد انتقد علنا التحالف خلال فترة رئاسته وفعل ذلك مرة أخرى مؤخرا خلال حملته الانتخابية حتى انه ذهب إلى حد اقتراح أن لروسيا أن تفعل ما تشاء بحق تجاه الأعضاء الذين لا يحققون أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف».