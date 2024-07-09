الجانبان ناقشا سبل التنسيق الأمني للتصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية



‏عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان أمس اجتماعا مع وزير الداخلية لجمهورية العراق الشقيقة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.



‏وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ فهد اليوسف بوزير الداخلية العراقي وشكره على الدعوة التي وجهها له للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات.



‏وناقش الاجتماع سبل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لتعزيز التعاون الأمني بما يشدد القبضة الأمنية في التصدي لكل أنواع التهريب والتسلل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين.



‏وفي الختام، تمنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية لنظيره العراقي إقامة طيبة في بلادنا خلال زيارته، معبرا له عن شكره وتقديره على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف استقبل في مطار الكويت الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الشقيق الفريق الركن عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين وتفعيل الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم والتعاون الأمني بين الجانبين الكويتي والعراقي خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار لكلا البلدين.



حضر مراسم الاستقبال سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف وعدد من كبار القيادات الأمنية.