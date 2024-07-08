يحيى حميدان

أعلنت إدارة نادي الكويت عن التعاقد مع المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، ليقود فريق الكرة في الموسم الجديد بعد تعثر استمرار التونسي نبيل معلول.



ومن المقرر أن يكون المدرب الجديد نيبوشا (49 سنة) قاد أمس تدريبات «الأبيض» في مدينة سكاريا بتركيا، حيث يقيم معسكرا تدريبيا هناك، عقب الانتهاء من توقيع العقد.



وسبق لنيبوشا العمل في دورينا، حيث كان مساعدا لمدرب كاظمة موسم 2012 /2013، قبل أن يشق طريقه كمدرب وقاد عدة أندية عربية معروفة مثل هجر السعودي والفيصلي الأردني والزمالك المصري والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي والأهلي القطري، وكانت آخر محطاته مع خورفكان الإماراتي في الموسم الماضي.