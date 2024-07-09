أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.



وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز: طارق أحمد السيد العدل بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار. ويذكر أن جوائز «النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 200 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 200 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.



.. وينظّم سحب «YOU» ويعلن الفائزين



أجرى البنك التجاري السحب على حساب «YOU» يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، حيث أعلن عن فوز كل من: بدور خالد العنزي، خالد فواز هزاع، رقية حسين دشتي، بجائزة نقدية بقيمة 200 دينار لكل منهم. ومن المعروف أن حساب «YOU» هو حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، ومن المزايا المتنوعة، يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، وتأهل العملاء الجدد للحصول على فرصتين للدخول السحب الشهري بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز، علما انه سيتم اختيار ثلاثة فائزين شهريا، وهذا العرض مخصص للشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري مع تطبيق الشروط والأحكام.