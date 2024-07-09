ضمن جهودها الدؤوبة لرفع الوعي المجتمعي وتثقيف الجمهور، أطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي حملة «شركاء في الترشيد والتوفير» والتي تسعى من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الدولة.



وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، إن وزارة النفط، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن توجهات الدولة في اتباع سياسة الترشيد، أطلقت حملة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء خصوصا في أوقات الذروة التي يتزايد فيها الاستهلاك الكلي للطاقة، مشيرة إلى أن الحملة تشمل التوعية والتثقيف حول أهمية ترشيد الكهرباء وطرق تحقيق ذلك، وتشمل هذه الحملة نشر إرشادات ونصائح لتقليل استهلاك الطاقة في المنازل والمكاتب.



وذكرت أن وزارة النفط تهدف من حملة «شركاء في الترشيد والتوفير» هو المساهمة في تغيير سلوك الأفراد عبر تبني عادات جديدة تؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة، مما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية البيئة عبر الحد من انبعاثات الكربون وتقليل التأثير السلبي على البيئة، والتوفير المالي عبر مساعدة الأسر والشركات على توفير المال من خلال تقليل فواتير الكهرباء. وأوضحت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح أن وزارة النفط قامت خلال الفترة الماضية بنشر عدد من البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء وتقديم نصائح للمستهلكين لاستخدام الأجهزة الكهربائية والاضاءة والتكييف بكفاءة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد بودكاست يحتوي على نصائح للترشيد والتي تهم المستهلكين.



وقالت إنه تم استعراض المشروع النموذجي لاستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مجمع القطاع النفطي والتي تعتبر مصدرا مكملا لتزويد المبنى بالطاقة الكهربائية، حيث يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة التي سينجزها المشروع نحو 10% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية لمبنى المجمع النفطي، ويعتبر هذا المشروع خطوة نموذجية نحو التطبيق العملي للطاقة المتجددة ويسهم في تعزيز الوعي العام فيما يخص استخدام تقنيات الطاقة الشمسية.



وأشارت إلى أن إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي ستنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يوم غد الأربعاء، وذلك بمشاركة مختصين من وزارة الكهرباء للتحدث عن طرق الترشيد والتعرف على برنامج حافز للترشيد والذي يتضمن حوافز وخصومات للمستهلكين لتحقيق المنفعة المشتركة لوزارة الكهرباء والمستهلكين.



وذكرت أن الندوة يصاحبها عرض حي يشرح من خلاله ما تم تناوله في الندوة وذلك في بهو مجمع القطاع النفطي عبر وضع جناح (بوث) من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.