نشر بنك غيتهاوس نتائجه السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أعلن البنك عن تحقيقه أربع سنوات متتالية من الربحية، إذ بلغت الأرباح بعد خصم الضرائب لعام 2023 م ا قيمته 3.2 ملايين جنيه إسترليني. وقال البنك في بيان صحافي، إن ذلك للأداء المالي القوي تحقق عبر مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك بما في ذلك إجمالي الأصول (بزيادة 10% إلى 1.47 مليار جنيه إسترليني)، وإجمالي محفظة التمويل العقاري (بزيادة 15% إلى 1.22 مليار جنيه إسترليني) وإجمالي الودائع (بزيادة 13% إلى 1.31 مليار جنيه إسترليني).



وذكر البنك أنه رغم الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد الكلي خلال العام الماضي شهدت محفظة التمويل السكني للبنك نموا ملموسا، حيث ارتفع إجمالي الأرصدة بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 1.224 مليار جنيه إسترليني (2022: 1.065 مليار جنيه إسترليني).



وتحسنت عروض التمويل الأخضر للمنازل التي يقدمها البنك لتنطبق أيضا على الوافدين في المملكة المتحدة والمقيمين الدوليين، بالإضافة إلى المقيمين في المملكة المتحدة، وتقدم هذه المنتجات سعرا مخفضا للعملاء الذين يشترون منزلا لديه تصنيف كفاءة الطاقة A أو B.



وتعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس فهد بودي: «فخور للغاية بتقدم أعمالنا ونموها المستمر، لاسيما في ظل عدم استقرار الاقتصاد الكلي والتحديات التي واجهها مقدمو تسهيلات التمويل المنزلي في المملكة المتحدة خلال العام الماضي. وتفصح نتائجنا السنوية عن أربع سنوات متتالية من الربحية، وهو ما يعد إنجازا مهما مع استمرار نضج وتطور أعمالنا».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك غيتهاوس تشالز هاريسناب: «عملاؤنا هم ركيزة إستراتيجية البنك، حيث قمنا بتطوير عروض منتجاتنا الادخارية ومالكي المنازل وأصحاب العقارات، كما قمنا بتطوير إمكاناتنا الرقمية. وقد انعكس المستوى الممتاز للخدمة التي نقدمها في صافي النقاط التحفيزية التي بلغت +53 في نهاية العام، وهي أعلى نسبة في تاريخ البنك».