شاركت الكويت ممثلة بجهاز حماية المنافسة في أعمال الدورة الثانية والعشرين لاجتماعات فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة، والتي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(أونكتاد) بمقر الأمانة العامة في جنيف، خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري.



وأوضح «المنافسة» في بيان صحافي أنه تم انتخاب فريق الخبراء أعضاء المكتب، بالإضافة إلى إقرار جدول الأعمال، ثم ناقش الفريق التقرير المتعلق بتنفيذ السياسات والإجراءات التوجيهية من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية.



وأيضا تم استعراض تقرير الفريق العامل المعنى بالتكتلات الاحتكارية العابرة للحدود، وبحث التحديات والخيارات المتاحة لإنفاذ قانون المنافسة في الأسواق والنظم الإيكولوجية الرقمية، كما استعرض الفريق مذكرة الأمانة لبناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال قوانين وسياسات المنافسة.



وقد عقد الفريق مائدتين مستديرتين تناولت سياسات المنافسة والحد من الفقر والتطورات الأخيرة في معايير مراقبة الاندماجات، وفي ختام أعمال الدورة استعرض الفريق تقريرا شاملا ومفصلا عن الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء.



وجاءت هذه المشاركة إيمانا من جهاز حماية المنافسة بضرورة التعاون المشترك بين أجهزة وهيئات المنافسة في العالم لتبادل الخبرات وتعزيز سبل التواصل وبحث القضايا والقوانين والسياسات المتعلقة بحماية المنافسة، وقد مثل الجهاز عضوا مجلس الإدارة سميرة جاسم الغريب وأحمد عبدالله المطيران، ومديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية العنود يعقوب الفهد.











