بشرى شعبان



كشفت مصادر بوزارة الشؤون عن أن عجلة تسكين الوظائف الإشرافية بالوزارة ستنطلق بداية أغسطس المقبل. وأوضحت المصادر أن آخر يوم عمل لمن تمت إحالتهم الى التقاعد الذين تجاوزوا 30 عاما في الخدمة سيكون 31 يوليو الجاري.



وأضافت أن هناك شواغر في مختلف المسميات الوظيفية نتيجة تقديم أعداد كبيرة من الموظفين طلبات التقاعد طوعا ومن مختلف قطاعات الوزارة، حيث قاربت وفقا للمصادر على الـ 800 موظف.



وأشارت المصادر إلى أن عملية التسكين ستكون وفقا للضوابط والشروط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.



على صعيد آخر، كشفت المصادر عن أنه تم توجيه كتاب الى قطاعات وزارة الشؤون لتنفيذ جميع المشروعات التطويرية المعتمدة بخطة عمل الوزارة التنموية للسنة المالية الحالية.