أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، أن فريق العمل الخاص بتلافي ملاحظات لجنة تفتيش اتحاد كأس الخليج العربي قطع شوطا طويلا جدا في تلافي الملاحظات التي وصلت إلى 90% وباقي الأمور سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لاستضافة «خليجي 26» برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة، وبحضور أعضائها من الهيئات والمؤسسات الحكومية واتحاد الكرة، حيث أوضح عبدالله انه تم تحديد جميع الاختصاصات لأعضاء اللجنة العليا الذين أبدوا استعدادهم للانتهاء من جميع الأعمال التي سيكلفون بها وفقا للجدول الزمني المحدد، بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي للجنة العليا برئاسة الوزيرة د.الحويلة.



وذكر عبد الله أن البلاد جاهزة لاستضافة «خليجي 26» المقرر لها نهاية شهر ديسمبر المقبل من جميع الجوانب الإنشائية والتنظيمية.