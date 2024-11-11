استضافت ورعت بورصة الكويت مسابقة «تحدي أبحاث المحللين الماليين»، والذي نظمته جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالكويت، التابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، حيث توفر المسابقة التنافسية فرصة للطلاب والطالبات بالجامعات المشاركة، للبدء في رحلة تعلم مليئة بالتحديات، حيث يتلقون توجيها عمليا وتدريبا مكثفا بالتحليل المالي والأخلاقيات المهنية. وتعد المسابقة منصة فريدة لطلاب جامعة الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية للشرق الأوسط، والجامعة الأمريكية في الكويت لتطبيق معارفهم الأكاديمية على سيناريوهات واقعية، وإجراء تحليل متعمق للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي، وتقديم توصياتهم الاستثمارية أمام لجنة من المختصين البارزين.



كما توفر هذه المبادرة الفرصة للمشاركين لجمع البيانات وتحليلها، وتقديم التوصيات في إدارة الموارد المالية، إضافة إلى تنمية القدرة على اتخاذ قرارات مناسبة للمشاكل والعقبات التي قد تواجه الشركات، وكانت شركة الاتصالات الكويتية (stc) موضوع هذه النسخة من التحدي.



وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «تعتز البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، ونفتخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي الأول لمبادرة تحدي الأبحاث في الكويت». وأضاف: «يمتد تعاوننا مع الجمعية منذ عام 2018، ولطالما كانت البورصة داعم لمبادراتها وفعالياتها، وذلك لأننا نشترك بهدف رفع مستوى الوعي بالثقافة المالية في الكويت، وتمكين الأفراد، من طلبة الجامعات إلى الموظفين والمهنيين، من الاستثمار بثقة، كما تلتزم البورصة بتطوير وتعزيز سوق مال كويتي يمتاز بالقوة والكفاءة والشفافية».



من جهتها، قالت رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين أمينة أبو تلف: «تفخر جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت بشراكتها الاستراتيجية مع بورصة الكويت، وتعتز بكون البورصة أول شريك استراتيجي لتحدي الأبحاث في الكويت».



وأضافت: «تهدف الجمعية إلى رفع مستوى معايير الممارسة المهنية بمجال الاستثمار، من خلال دعم التعليم المستمر والتطوير المهني للمحترفين عبر توفير برامج تعليمية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات، ودعم شهادات المحللين الماليين المعتمدين، وتعزيز التعاون بين الأعضاء، ونشر الوعي بأخلاقيات المهنة، بما يخدم تطوير سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه».



واختيرت شركة الاتصالات الكويتية (stc) لتكون موضوع تحدي الأبحاث لهذه النسخة، حيث تأتي الشركة ضمن قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت والمصنفة في مؤشر السوق «الأول» الذي يضم نخبة من الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.



وتعليقا على اختيار الشركة، قالت مدير عام التواصل المؤسسي في شركة (stc) دانة الجاسم: «تؤمن stc إيمانا راسخا بأهمية تمكين جيل المستقبل، ويأتي اختيارنا كموضوع التحدي لهذا العام في المسابقة، بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية تحت مظلتنا التعليمية upgrade في stc، والتي تعكس دور الشركة الفعال والمتواصل في دعم الأنشطة التعليمية».



وأضافت: «أود أن أشكر جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت وبورصة الكويت على تنظيم واستضافة هذه المبادرة، ونتمنى للفرق المشاركة كل التوفيق في هذا التحدي. كما نتطلع إلى مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في تمهيد مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للشباب الكويتي».