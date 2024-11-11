اعتقلت الشرطة الهولندية عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في أمستردام، غداة صدامات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وآخرين.



وأيدت محكمة منطقة أمستردام قرارا أصدرته رئيسة البلدية بحظر الاحتجاجات في المدينة، بعد ثلاثة أيام من صدامات على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.



ورغم ذلك، تجمع مئات المتظاهرين في ساحة «دام» الشهيرة في المدينة، رافعين لافتات كتب عليها: «نريد استعادة شوارعنا» وهاتفين «فلسطين حرة»، بحسب ما افادت وكالة فرانس برس.



وهاجمت الشرطة بزي مكافحة الشغب المتظاهرين بعد وقت قصير من تأييد المحكمة لحظر الاحتجاجات.



وكتبت المحكمة على منصة «اكس» «قررت رئيسة البلدية بحق فرض حظر على التظاهر في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وبالتالي تم رفض طلب المحتجين إقامة تظاهرتهم.



وتقدم الناشط الهولندي فرانك فان دير ليندي، بطلب للحصول على تصريح عاجل للتظاهر في ساحة «دام» في المدينة، على الرغم من الحظر الموقت على الاحتجاجات الذي أعلنته رئيسة البلدية.



وأشارت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية إلى أن فان دير ليندي أراد الاحتجاج في ساحة دام ضد «الإبادة الجماعية في غزة، وأيضا لأن حقنا في الاحتجاج قد سُلب»، كما نقلت عنه الوكالة.