بشرى شعبان



كشفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن أن المنحة الإسكانية لذوي الإعاقة تقدم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها ويمنح أصحاب الإعاقة البسيطة منحة بقيمة 5000 دينار، أما فيما يتعلق بفئتي الإعاقتين المتوسطة والشديدة فحددت المنحة بقيمة 10 آلاف دينار. وبينت الهيئة أن الأشخاص من فئة الإعاقة التعليمية لا يصنفون ضمن الإعاقة المستحقة للمنحة الإسكانية، موضحة أنه يتم صرف المنحة عبر بنك الائتمان (بنك التسليف)، ووفق الشروط المحددة لكل فئة، وأنه على المستحقين تقديم شهادة الإعاقة وشهادة المكلف بالرعاية، إضافة إلى مستندات أخرى قد يطلبها البنك لصرف المنحة.



وأكدت الهيئة أنه يحق لذوي الإعاقة تقديم طلب تجديد شهادة الإعاقة قبل شهرين أو أقل قبل انتهاء الشهادة، على أن يتم تقديم الطلب في المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها في قسم السجلات الطبية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدة أن الحصول على نتيجة التظلم على قرار اللجان سيكون خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.