غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية والتي ستعقد بمدينة الرياض، والقمة العالمية للعمل المناخي (COP29) والتي ستقام بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم وزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.





