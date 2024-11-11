أعلن اليوم الاثنين، عن صدور مرسوم أميري بتعيين ناصر السميط وزيرا للعدل وفيما يلي سيرته الذاتية:

المستشار ناصر السميط مواليد العام 1981 حاصل على ليسانس حقوق جامعة الكويت عام 2002 وعلى ماجستير القانون التجاري والتحكيم من الجامعة الخليجية بمملكة البحرين العام 2009 واجتاز الدورة التأسيسية للباحثين القانونيين المؤهلة للتعيين وكيل نيابة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2005.

وعمل في عدد من النيابات المختلفة وكيلا للنائب العام من العام 2006 حتى 2014 ونائب مدير نيابة الأحداث بين عامي 2014 و2016 ومدير نيابة الأحداث بين عامي 2016 و2019.

واجتاز السميط الدورة التأسيسية المؤهلة للعمل في القضاء بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية العام 2019.

وكان قاضيا في المحكمة الكلية بدوائر الأحداث والجنح المستأنفة والاستئناف الجزئي والحكومة بين عامي 2019 و2021 ورئيس النيابة بمكتب النائب العام بين عامي 2021 و2024 وهو مستشار ومحام عام في النيابة العامة منذ عام 2024 حتى صدور المرسوم بتعيينه وزيرا للعدل.

وشغل السميط أيضا عضوية اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل وعضوية لجان التفتيش القضائي على أعمال وكلاء النيابة والإشراف على أعمال نيابة الأحداث ونيابة الجهراء ونيابة المخدرات والخمور ونيابة الأسرة ومكتب فحص البلاغات والشكاوى وسير العمل بهم ومراجعة بيانات كشوفها الشهرية والتصرف بالإحالة والحفظ في القضايا وعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.

كما شغل ممثل النيابة العامة خبيرا من ذوي التخصص في مجال جرائم الاتجار بالبشر بسجل جمعية النواب العموم العرب ومحاضرا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

وعمل أيضا على تدريب الباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إضافة إلى عدد من الخبرات والمشاركات المحلية الدولية.