استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم، دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الكويت والجمهورية اللبنانية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أكد سموه خلال اللقاء تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة حكومة وشعبا ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب.