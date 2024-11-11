توافد القادة والزعماء لحضور القمة العربية- الإسلامية غير العادية في الرياض، التي تأتي إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة لبنان.

وفي مقدمة القادة والزعماء الذين وصلوا إلى الرياض قبيل انطلاق أعمال القمة، كل من: صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتأتي هذه القمة تعزيزا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

ودعت المملكة إلى هذه القمة بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.

وتأتي القمة امتدادا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يعبر عن الإرادة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.