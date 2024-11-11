أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعيين توم هومان مسؤولا عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة (آي سي إي) في الإدارة المقبلة، كما اختار نائبة الجمهورية عن نيويورك إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة «آي سي إي» والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولا عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)».

وأضاف «أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه في مراقبة حدودنا وضبطها»، مشيرا إلى أنه سيكون مسؤولا «عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين» وإعادتهم إلى بلادهم.

وترأس هومان الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب السابقة (2017-2021) التي فصل خلالها قرابة أربعة آلاف طفل مهاجر عن ذويهم ووضعوا قيد الاحتجاز.

كما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية عن تعيين النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب في بيان أوردته صحيفة «نيويورك بوست»: «يشرفني أن أعين إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.. إليز مدافعة قوية ومثابرة وذكية بشكل لا يصدق من أجل أميركا».

وبدأ ترامب في الإعلان عن بعض التعيينات في إدارته المقبلة، بعد فوزه الكبير على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الخامس من نوفمبر الجاري.

وسبق أن أعلن ترامب عن تعيين مديرة حملته الانتخابية، سوزي وايلز في منصب «كبيرة موظفي البيت الأبيض».