استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، اليوم دولة الرئيس أنور بن إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا ، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

هذا وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح الناصر ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب.