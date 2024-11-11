تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ينطلق من الكويت المعرض والمؤتمر الافتراضي الخامس العالمي للتنويع الاقتصادي عبر منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال في الفترة من 12 إلى 14 الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي وبمشاركة عالمية واسعة تفوق الـ 200 خبير محلي وعالمي، وذلك تأكيدا على بنجاح المؤتمرات السابقة.

وفي هذا السياق، قالت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة المؤتمر د.هنادي المباركي: «سيشهد المؤتمر مشاركة رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق في حفل الافتتاح لإلقاء كلمة الافتتاح مع كبار الشخصيات، في حين سيشارك 40 شخصية محلية وخليجية وعالمية حفل الافتتاح».

وسيشارك حفل الافتتاح د.موضي الحمود وزير التربية والتعليم سابقا ورئيس جامعة عبدالله السالم، ورابعة الجمعة رئيس مجلة الدانة وجريدة النهار، وأحمد العنزي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وأنس ميرزا الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وندا الديحاني رئيس مركز صباح الأحمد للابتكار والموهبة، ود.عبدالله الشامي مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وناصر الشيخ مدير عام الهيئة العامة للشباب، وهبة الرفاعي مدير عام الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود.عصام الرقبة رئيس مركز التدريب والخريجين جامعة الكويت، وفيصل الصواغ رئيس نقابة الإعلام الإلكتروني، والسفير د.مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، ووليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت، وكوثر الجوعان رئيسة معهد المرأة والسلام، ومن المملكة المتحدة، وريتشارد ستير رئيس شركة جليدز العالمية، ومن جمهورية فرنسا فليب ايفل رئيس مجموعة ايفل الدولية، ود.شريف توكالي ممثل منظمة الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومن المملكة العربية السعودية الأميرة هند بنت عبدالرحمن، ومن دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ م.سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ومن دولة البحرين الشيخة فجر بنت علي آل خليفة مؤسس مؤسسة فجر لتطوير الذات، ومن جمهورية مصر العربية د.أشرف منصور الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة، ومن المملكة الأردنية الهاشمية د.طلال أبو غزالة رئيس مؤسسة طلال أبو غزالة ورئيس مجلس الأمناء للشبكه العربية للإبداع والابتكار، ومن جمهورية تونس د.عبدالمجيد بن عمارة رئيس من جامعة الدول العربية، ود.حياة عمري الخبيرة في المنظمات الدولية.