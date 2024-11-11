عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الجنايات قبل قليل إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائبه والأمين العام للاتحاد بكفالة 1000 دينار لكل منهم.

وقضت المحكمة بحجز الدعوى المتهم فيها المذكورون للحكم في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على خلفية اتهامهم بسوء تنظيم مباراة المنتخبين الكويتي والعراقي التي أقيمت على استاد جابر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهمين وقررت حبسهم 21 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة، على خلفية سوء التنظيم الذي شهدته المباراة، والذي ترتب عليه تقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم.