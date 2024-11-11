التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية وللبلد الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد.