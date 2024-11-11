أمين عام جامعة الدول العربية: هناك تعاون عربي إسلامي أفريقي لخدمة القضية الفلسطينيةأنشطة إسرائيل بغزة والضفة لا تبدو دفاعاً وإنما أجندة أكبر بكثير

استمرار الحرب في القطاع إخفاق للمجتمع الدولي ككل

قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط

أمين عام جامعة الدول العربية: هناك تعاون عربي إسلامي أفريقي لخدمة القضية الفلسطينية

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ، إن القمة العربية الاسلامية تهدف لتهدئة التوترات في المنطقة، مؤكدا وجوب رفع القيود عن وصول المساعدات لغزة.

واضاف في مؤتمر صحافي في ختام القمة العربية والاسلامية في الرياض، نريد حلا دائما يرسخ السلام في المنطقة.

واكد ان قيام دولة فلسطينية هو الحل للصراع في الشرق الأوسط. وأكد في الوقت ذاته ان الأولوية حاليا لوقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقال بن فرحان ان القمة ناقشت التوصل لوقف النار وتنسيق التدابير لذلك.

وقال الأمير فيصل بن فرحان ان أنشطة إسرائيل بغزة والضفة لا تبدو دفاعا وإنما أجندة أكبر بكثير.

واضاف ان استمرار الحرب في غزة إخفاق للمجتمع الدولي ككل ، ويجب تسريع الاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع ان الموقف العربي والإسلامي يساعد في تهدئة التوترات بالمنطقة.

من جهته، قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ، ان هناك تعاونا عربيا إسلاميا أفريقيا لخدمة القضية الفلسطينية.

واضاف ان الشعب الفلسطيني سينجح في الحصول على حقه.