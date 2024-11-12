استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في قصر بيان أمس رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية د.هالوك جورجون والوفد المرافق له.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون وأهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد وسفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز.