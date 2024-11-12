استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بمكتبه في ديوان عام المحافظة أمس كلا من محافظ حولي علي الأصفر، ومحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي، ومحافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر السالم، ومحافظ الجهراء حمد الحبشي، ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر الأحمد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية الشيخ ناصر محمد الجراح الصباح.



وتم خلال الاجتماع بحث أهم البنود المشتركة بين المحافظات وسبل تفعيلها للوصول لأفضل النتائج التي تصب في مصلحة البلاد.



وأكد المحافظون أن المواطن هو أداة التنمية وهدفها وأن الشعار الذي نتبناه جميعا، ونعمل على تجسيده هو الشراكة بين المواطنين والدولة، وأن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين تتشعب ميادينها لتشمل متابعة الشؤون الخدمية والثقافية والأمنية والترفيهية والتعليمية والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة والتعرف على احتياجات المواطنين وأن النجاح في هذه المهام لن يتحقق بالمستوى المطلوب، إلا من خلال تعاون وثيق بين جميع الوزراء والمحافظين والمواطنين.