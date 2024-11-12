أجرى الحرس الوطني قرعة علنية لاختيار دفعة جديدة من المتقدمين للالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية، بعد استيفائهم الشروط والإجراءات القانونية، وذلك بحضور رئيس لجنة القبول اللواء أحمد عبدالرحمن عبداللطيف وأعضاء اللجنة.



وأكد رئيس لجنة القبول أن الحرس الوطني رسخ مبادئ الشفافية والعدالة بين المتقدمين بإجراء قرعة علنية لنيل شرف الالتحاق بالخدمة العسكرية، مشددا على أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وتنتهج الشفافية والمصداقية في جميع المراحل، متمنيا لمن حالفهم الحظ في القرعة التوفيق والنجاح.