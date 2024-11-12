في إطار حملته الهادفة إلى تشجيع الإبداع الفني «التجاري آرت» «Tijari Art»، أعلن البنك التجاري الكويتي عن نجاح أولى ورش العمل الخاصة بهذه الحملة والتي أقيمت بالتعاون مع مصنع «ابره»، المتخصص في الأزياء، وجاءت الورشة بعنوان «حياكة الأقمشة المعاد تدويرها»، وشهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين الذين تعرفوا على أساليب مبتكرة لتحويل الأقمشة المعاد تدويرها إلى قطع فنية قابلة للارتداء، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية.



واستقطبت الورشة عددا من محبي الأزياء وإعادة تدوير المواد للتخفيف من التلوث، حيث أتيحت لهم فرصة اكتساب خبرات جديدة وإبداع تصاميـــم باستخدام الأقمشة المعاد تدويرهــــا وجــــاءت هذه التجربــة لتجمــــع بين عناصر البيئة والفن والموضة، ما جعلها حدثا فريدا يحفز الإبـــداع ويروج لمبــــادئ الاستدامـــة.



وبهذه المناسبة، قالت أماني الورع ـ نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي: نشعر بالفخر والرضا حيال الحماس الذي أبداه المشاركون في أولى ورش حملة «التجاري آرت»، مبينة أن هذه الحملة لا تقتصر على تعزيز الإبداع فقط، بل تسعى إلى تقديم تأثير مجتمعي ملموس من خلال رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير والتفكير الإبداعي في استخدام المواد التي يمكن إعادة تدويرها.



وأضافت الورع أن هذه الورشة تعد خطوة تمهيدية لإقامة المزيد من الأنشطة التي تتيح للمشاركين دمج الاستدامة في حياتهم اليومية بطرق مبتكرة.



وفي ختام الورشة، توجهت شهد الصبيح ـ الرئيس التنفيذي والمؤسس ـ مصنع ابره الكويتي بالشكر والتقدير للبنك على التعاون المشترك لتنظيم هذه الفعاليـــة الهادفــــة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهميــــة إعادة التدوير والمحافظـــة على البيئــــة في الكويــــت، كما أعرب العملاء المشاركون في الورشة عن سعادتهم بهذه التجربة، وقدموا شكرهم للبنك على تنظيـــم هذه الورشة التي تتيح لهم فرصة التفاعل المجتمعي وتعزيز مواهبهم في بيئة ممتعة وملهمة.



وتستمر حملة «التجاري آرت» بتقديم ورش عمل أسبوعية ابداعية متنوعة، كما يدعو البنك جميع عملائه الراغبين في المشاركة في هذه الحملة إلى التسجيل في الورشة المقبلة التي ستركز على فن الرسم بالأكريليك والتي ستعقد في منصة VO، علما بأن هذه الورشة سوف تتيح للمشاركين فرصة استكشاف تقنيات الرسم المختلفة والتعبير عن رؤيتهم الإبداعية بأسلوب مبتكر.