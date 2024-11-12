100 دينار غير مسترجعة رسوم تراخيص الجمعيات والجهات الحكومية و200 تأمين

500 دينار لكل 1000م2 لإصدار رخصة تأجير مخيمات وألف دينار لمواقع مولدات الطاقة



عبدالله الراكان



أقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع لائحة المخيمات الربيعية الجديدة، والمتضمن 23 مادة، كما وافق المجلس على طلب وزارة الخارجية نقل تبعية مبنى المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون في منطقة غرب مشرف الديبلوماسية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الخارجية وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقف السيارات سطحية بمنطقة الصديق قطعة 2.



كما وافق «البلدي» على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقطاع جزء من محطة تحويل الرئيسية بمنطقة السلام قطعة 2 لمشروع مبنى إداري لقسم المكثفات ‏وحفظ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن استلام بيوت أراضي منطقة خيطان قطعة 5، وقرر المجلس الإبقاء على مناقشة ميزانية البلدية إلى الجلسة المقبلة.



ونص مشروع لائحة المخيمات الربيعية على السماح بترخيص إقامة المهرجانات والفعاليات والحفلات الغنائية والأمسيات الفنية، مع فتح باب جديد لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين في الكويت، نزولا عند اقتراحات تقدم بها أعضاء المجلس البلدي بهذا الشأن.



كما نصت المادة 11 من اللائحة، والتي لاتزال قيد الدراسة والمتوقع صدورها رسميا قريبا، على السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات المطاعم والكافيهات، بإقامة مخيمات لبيع مستلزماتها في المواقع المحددة لها من جانب لجنة المخيمات الربيعية ضمن المواقع المؤقتة، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها 10% ضمن الموقع الواحد للمخيمات الربيعية الموسمية.



ومن أبرز التعديلات التي اعتمدها البلدي على مشروع اللائحة: تعديل رسوم الترخيص للجمعيات والجهات الحكومية وما في حكمها بدفع 100 دينار للرخصة غير مسترجعة و200 دينار تأمينا، واستحداث مادة تقتضي السماح بتأجير المخيمات والسماح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخاصة بإقامة المخيمات البرية، وإصدار رخصة تأجير مخيمات، على أن تكون الرسوم 500 دينار على كل 1000 متر، بحيث يسمح بإقامتها بمساحة 5% من المساحة الإجمالية المرخصة، وتتضمن أنشطة تجارية وترفيهية داخل حدود الموقع، مع السماح بترخيص مواقع لمولدات الطاقة برسوم 1000 دينار شهريا.



وصادق «البلدي» على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري على قرار المجلس المتخذ في اجتماعه الخامس بدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر الذي عقد في 14 أكتوبر الماضي بشأن طلب «البلدية» تخصيص موقع مشروع منطقة المغامرات الصحراوية بمنطقة شمال المطلاع، بمساحة إجمالية 9 ملايين مربع بدلا من 13 مليونا، لطرحه للاستثمار على القطاع الخاص، بعد إجراء الدراسة الاستثمارية اللازمة وفقا للنسب والاستعمالات الواردة بالدراسة المعتمدة للمخطط الهيكلي للمنطقة الإقليمية الثالثة، شريطة تقديم المخطط النهائي الخاص بالدراسة الفنية المعتمدة، حيث سقط طلب استخدام المادة 25 تمسكا بقرار المجلس البلدي، والذي حصل على 4 أصوات فقط.