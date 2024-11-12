باشرت الفرق الرقابية في البلدية والتابعة لإدارات النظافة العامة في محافظة الجهراء إزالة المخيمات الربيعية غير الملتزمة في موعد التخييم الرسمية، والتي ستبدأ يوم الجمعة 15 نوفمبر حتى 15 مارس.



وجاءت حصيلة إجراءات فرق البلدية التي شملت المنطقة الشمالية من البلاد إزالة 23 مخيما أقام أصحابها المخيمات قبل الموعد الرسمي للتخييم.



وأكدت إدارة العلاقات العامة أن فرق البلدية لإزالة المخيمات ستواصل أعمالها في جميع مواقع التخييم للتأكد من عدم وجود مخيمات قبل موعد التخييم الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات ولوائح البلدية.