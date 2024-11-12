أقر المجلس البلدي توصيات لجنة حولي بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة الخارجية تخصيص موقع المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (الناتو) بمنطقة غرب مشرف الديبلوماسية، قطعة 7ب، والبالغة مساحته 5000م2 مع مواقف بمساحة 2922م2 المخصص سابقا لمصلحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ل ح6/322/19/2012» المتخذ في 17/12/2012 ليصبح تابعا لوزارة الخارجية حسب المسمى الجديد «موقع المركز الاقليمي لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون» تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 521 المتخذ في اجتماعه رقم 17-2/2023 المنعقد بتاريخ 29/5/2023.



كما اوصت اللجنة بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقطاع ما مساحته 30م2 × 50م2 = 1500م2 من محطة التحويل الرئيسية والمخصصة بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ل ح7/297/11/2008» بتاريخ 7/7/2008 والبالغة مساحتها 100م2 × 606م2 = 60600م2 لتصبح بعد الاستقطاع بمساحة 60600م2 × 1500م2 = 59100م2 كما هو مبين على نسخة الكروكي، على ان تستغل كمبنى اداري لقسم المكثفات تابع للوزارة، شريطة تخويل الادارة بزحزحة وتعديل ابعاد الموقع مع الابقاء على المساحة ذاتها المقررة في القرار، وذلك في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.