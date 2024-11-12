بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزيرة الثقافة في جمهورية طاجيكستان مطلوبة خان ستاريان أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية.



وقالت وزارة الإعلام، في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب في المجالات الثقافية بما يحقق المصالح والأهداف المتبادلة. وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين عبر إقامة الفعاليات والأيام الثقافية التي تعكس التراث الثقافي لكل من الكويت وطاجيكستان مبينة أنها تسهم أيضا في تعزيز التفاهم وتوثيق أواصر الصداقة بين الشعبين. وأوضحت أنه تمت مناقشة سبل دعم وتطوير المشاريع الثقافية والفنية الخاصة بالشباب ما يشجعهم على الابتكار والإبداع في المجالات الثقافية والفنية المختلفة بما يعزز دور الثقافة في التنمية المستدامة ويعكس التنوع الثقافي لكل من الكويت وطاجيكستان.



وذكرت أن الوزيرين قاما بجولة في متحف وزارة الإعلام الذي يسلط الضوء على تاريخ الإعلام في الكويت وتطوره، إذ يحتوي على صور لأعمال شكلت ذاكرة الجمهور في الكويت والمنطقة وعددا من الأجهزة مثل الكاميرات وأجهزة الصوت التي استخدمت في أعمال وزارة الإعلام وبرامجها سابقا.