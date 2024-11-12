ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر، عن تواصل دعمها لبرامج تأهيل وتوظيف ذوي الهمم في سوق العمل، عبر رعايتها الدورة السادسة من برنامج «شركاء لتوظيفهم» الذي بدأ فعالياته بجامعة الكويت بمشاركة العديد من الجهات.



وقالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية تماضر العمر، ممثلة عن مدير عام الهيئة خلال كلمتها في افتتاح البرنامج، ان الهيئة تحرص على تواصل مشاركتها ودعمها للمبادرة في دورتها السادسة في إطار رسالتها الإنسانية والاجتماعية، وحرصها على القيام بمسئوليتها المجتمعية تجاه أبنائنا من ذوي الهمم، وذلك لتمكينهم من المشاركة الفعالة في دعم مسيرة التنمية.



وأضافت العمر أن رعاية الهيئة تلك المبادرة من حساب الأثلاث الخيرية التي تديرها تأتي من منطلق إدراكها التام لأهمية تأهيل وتطوير وتحفيز ذوي الهمم من أبناء الكويت لمواجهة تحديات المستقبل والمشاركة بفاعلية في كل مجالات العمل والإنتاج، مؤكدة أن الهيئة منفتحة على التفاعل الإيجابي مع كل مبادرة أو اقتراح من شأنه أن يعزز جهودها في هذا المجال.



وأشارت إلى أهمية البرنامج في تأهيل وتدريب عدد من أبنائنا من ذوي الهمم على عدد من المهارات والأعمال التي تؤهلهم للعمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما القطاع المصرفي وبما يزيد من فرص نجاحهم واندماجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في تنمية البلاد وتطورها.