القاهرة - محمد سامي



واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته لليوم الثاني بملعب الدفاع الجوي عقب انضمام لاعبي الأهلي الخماسي (محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مروان عطية، طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا) إلى المعسكر أمس مع بداية موعد الأجندة الدولية الرسمية، حيث شهد المران إحماءات بدنية، ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استعدادا للقاء منتخب الرأس الأخضر على ملعبه في 15 الجاري، على أن تغادر البعثة القاهرة غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة.



بدوره، أعلن مدير المنتخب إبراهيم حسن أنه تم تغيير موعد مباراة مصر أمام بتسوانا المقرر لها 19 الجاري والمقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوى لتقام في الـ 6 مساء بتوقيت الكويت بدلا من الـ 10 مساء بناء على خطاب من الاتحاد الأفريقي، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في الموعد نفسه.



في ناحية أخرى، نشر الاتحاد الأفريقي (كاف) مواعيد أول جولتين من مجموعات دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الجاري 2024-2025، ففي دوري الأبطال، يفتتح الأهلي حامل اللقب مشاركته باستضافة ستاد أبيدجان الايفواري في 26 الجاري الساعة 7 مساء، ويلعب في التوقيت ذاته بيراميدز في ثاني مشاركة له بالبطولة على التوالي ضد ساجرادا الأنغولي على ملعب الدفاع الجوي.



ثم يخرج الأهلي في 7 ديسمبر لمواجهة مضيفه أورلاندو بايرتس في الـ 4 عصرا، بينما يلعب بيراميدز ضد دجوليبا المالي في 8 ديسمبر الساعة 7 مساء.



ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري، بينما يلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة مع الترجي التونسي ودجوليبا المالي وساجرادا الأنغولي.



وفي «الكونفيدرالية» سيلعب الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى في 27 الجاري في الـ 10 مساء بستاد القاهرة، بينما يستضيف المصري إنيمبا النيجيري في 28 منه على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الـ 7 مساء، وفي الجولة الثانية، سيواجه الزمالك نظيره إنيمبا 8 ديسمبر في الـ 7 مساء، بينما يخرج المصري لملاقاة بلاك بولز في اليوم نفسه.