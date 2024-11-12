عين جواو بيريرا مدربا لفريق سبورتينغ متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، خلفا لروبن أموريم المنتقل إلى مانشستر يونايتد.



ودافع مدرب الفريق الرديف والدولي السابق بيريرا البالغ من العمر 40 عاما، عن ألوان الغريم التقليدي بنفيكا، حيث بدأ تكوينه معه (2003-2006)، كما لعب أيضا مع سبورتينغ (2010-2012 و2015-2017 و2021).



وقد بدأ مسيرته كمدرب مع سبورتينغ، بطل الدوري الموسم الماضي والمتصدر الحالي بفارق 6 نقاط أمام بورتو و8 نقاط أمام بنفيكا الثالث.



وخاض أموريم مباراته الأخيرة على رأس الإدارة الفنية لسبورتينغ أمس الأول عندما قاده إلى قلب تخلفه بهدفين نظيفين أمام مضيفه سبورتينغ براغا إلى فوز 4-2.



وكان أموريم قاد سبورتينغ الثلاثاء الماضي إلى قلب الطاولة أيضا على ضيفه مانشستر سيتي، الغريم التقليدي ليونايتد، عندما تغلب عليه 4-1 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر يونايتد أعلن الجمعة قبل الماضي تعاقده مع أموريم حتى يونيو 2027 مع إمكانية التمديد لسنة إضافية اختيارية، بدلا من الهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة في بداية الموسم الحالي.