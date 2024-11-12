وعد الإسباني بيب غوارديولا باستعادة فريقه مانشستر سيتي «أفضل مستوياته»، بعد تعرضه لـ4 خسائر تواليا بمختلف المسابقات، في سابقة خلال مشواره التدريبي الزاخر الذي بدأ عام 2007.



وقبل سقوطه أمام برايتون 1-2 السبت في الدوري الإنجليزي، كان «سيتيزنز» قد خسر أمام توتنهام 1-2 في كأس الرابطة ثم بورنموث 1-2 في الدوري وسبورتينغ البرتغالي 1-4 في دوري أبطال أوروبا.



ويحتل رجال غوارديولا، الطامحون للقب خامس تواليا في الدوري الإنجليزي، المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر وصاحب 9 انتصارات من أول 11 مرحلة.



وقال غوارديولا: «كنت لاعب كرة قدم وفي العديد من المرات خسرت مباريات كثيرة. أربعا على التوالي، خمسا، ستا».



وتابع: «لم أتوقع شيئا مختلفا، لمجرد اننا فزنا في الماضي واننا فريق مميز. يؤمن الناس بهذا الشيء لكنه غير صحيح».



ويعاني سيتي من تخمة إصابات في صفوفه، منهم لاعب الوسط الإسباني رودري المتوج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وقلب الدفاع البرتغالي روبن دياش، وجاره في الخط الخلفي جون ستونز، والجناحان البلجيكي جيريمي دوكو وجاك غريليش، فيما لم يستعد صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مستواه السابق بعد عودته من الإصابة.



وتابع: «لسنا ثابتين بما يكفي للحفاظ على المستوى الذي خولنا احراز ما نريد لعدة سنوات».



وشرح المدرب: «لا تكتفوا إذا فزتم كثيرا، تعرفون كم أن هذا الأمر صعب. بتنا نفهم مدى صعوبة تحقيقه وكم سنفرح عندما نفوز مجددا». وأضاف: «لسنا في أفضل حالاتنا الآن، هذا بديهي. لكن لا نزال في نوفمبر، لذا آمل في العودة خطوة بخطوة. ستكون كل مباراة صعبة لكل فريق. سنستعيد أفضل مستوياتنا ثم نرى».



وبعد فترة التوقف الدولية هذا الأسبوع، يخوض سيتي مباريات صعبة ضد توتنهام وليفربول ونوتنغهام فوريست وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.