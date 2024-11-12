وصف المدرب الهولندي لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي أرني سلوت مهاجمه الدولي المصري محمد صلاح بـ«الاستثنائي»، وذلك تعليقا على إحصائياته اللافتة منذ تسلمه مهام تدريب الفريق خلفا للألماني يورغن كلوب.



وقال سلوت في تصريح للموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت عقب المساهمة الفعالة للفرعون المصري في الفوز على أستون فيلا 2-0 أمس الاول: «أعمل معه منذ 4 أو 5 أشهر، وأنتم كوسائل الإعلام ترونه هنا منذ 6 أو 7 أعوام متتالية». وأضاف «كان استثنائيا بتسجيله لهذا العدد الكبير من الأهداف في السابق، وما يجعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب أنه يفعل ذلك عاما بعد عام».



وخاض صلاح 1347 دقيقة في 17 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 10 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة بينها، واحدة للأوروغوياني داروين نونييز وهدف في المباراة ضد أستون فيلا حيث ابتعد فريقه بـ5 نقاط في الصدارة.



وتابع سلوت: «ليس هناك الكثير من اللاعبين القادرين على القيام بذلك، وحقيقة انه قادر على القيام بذلك. تقول الكثير عن مؤهلاته».



ويحتل صلاح المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري برصيد 8 أهداف إلى جانب الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد) والنيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) وبفارق 4 أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند المتصدر.



وسجل صلاح هدفا في مرمى بولونيا الايطالي (2-0) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهدفا في مرمى وست هام (5-1) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، وأمام أستون فيلا. ونجح ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة التاسعة في 17 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.



ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية التي يحمل لقبها حيث سيلاقي ساوثمبتون 18 ديسمبر المقبل.



ومني ليفربول بخسارة واحدة فقط حتى الآن وكانت أمام ضيفه مفاجأة هذا الموسم فريق نوتنغهام فوريست 0-1 في المرحلة الرابعة من الدوري.