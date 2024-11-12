

مفرح الشمري



تحت رعاية الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار وبحضور الامين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني والثقافي محليا وخليجيا وعربيا، انطلقت أمس الأول النسخة الاولى من مهرجان الكويت للمسرح الثنائي «الديودراما» التي تنظمها أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «LAPA» وذلك على خشبة مسرح الشامية بحضور رئيسة المهرجان والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة لوياك وأكاديمية «LAPA» فارعة السقاف ومدير المهرجان د.خليفة الهاجري.



انطلق حفل الافتتاح بالنشيد الوطني، ومن ثم طلبت عريفة الحفل المذيعة إسراء جوهر من الحضور للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الأمة، ضحايا العدوان الصهيوني من أطفال ونساء ورجال، أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني.



وبعدها، عرفت جوهر الحضور بهوية المهرجان وكيفية انطلاقته واختيار عروضه من قبل لجنة فنية متخصصة مؤلفة من د.ابتسام الحمادي والكاتبة فتحية الحداد والمخرج والممثل سعود بوعيد، مستعرضة في ذات السياق العروض المسرحية المتنافسة، وهي بواقع 4 مسرحيات من الكويت والسعودية والأردن وسلطنة عمان، وعرض واحد خارجها وهو عرض الافتتاح ويحمل عنوان «أصل وصورة» من تأليف فارعة السقاف وإخراج الفنان خالد أمين.



ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير عبارة عن بانوراما تصويرية عن أنشطة أكاديمية «LAPA»، بالإضافة إلى رحلة التجهيز لهذا المهرجان التي انطلقت من نوفمبر الماضي، لتعتلي بعد ذلك خشبة المسرح رئيسة المهرجان والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة لوياك وأكاديمية «LAPA» فارعة السقاف لإلقاء كلمتها والتي جاء فيها: «في نوفمبر الماضي، عندما بدأنا نخطو اولى خطواتنا العملية اتجاه تحقيق حلم قديم كان يراودنا، سألت نفسي وأنا في طريقي لمقابلة المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ان كان هذا هو الوقت الملائم لمثل هذا المهرجان وغزة العزة تنزف وتباد كل يوم بوحشية لم يشهد لها مثيل في تاريخنا المعاصر، كنت قد أخذت عهدا على نفسي ألا أتبنى أي حدث فني ما لم تكن القضية الفلسطينية حاضرة فيه».



وتابعت: «وهكذا انطلقنا نحضر للحدث واضعين نصب أعيننا أهداف المهرجان بأن نساهم في إثراء المشهد الثقافي، وان نخلق منصة مسرحية متجددة للشباب العربي تسمح لهم بمزيد من الفرص لتطوير مهاراتهم ولتشبيك العلاقات وتبادل الخبرات، ثم أن نعزز رسالة المسرح ومساهمته في ايقاظ وتحفيز الوعي الجمعي بالقضايا الإنسانية العادلة لتكون القضية الفلسطينية حاضرة في العرض الأردني (أعراس آمنة)».



واختتمت كلمتها قائلة: «انها مجرد البداية، اننا نستقبل معا ولادة مشروع ثقافي فني واعد نحلم ان يكبر ويتطور من أجل ابو الفنون، من اجل المسرح، من اجل جسور الثقافة، من أجل القيمة الفنية والجمالية والأخلاقية، من أجل الانسان، من أجل البناء الحضاري للكويت، من أجل قضايانا العربية والانسانية، معكم وبحضوركم وبتشجيعكم سنتمكن من رعايته حتى يكبر ويصبح ملتقى المسرحيين العرب والعالميين، وقد يحمل لنا جميعا فرصا استثنائية لأعمال مشتركة طموحه».



وبعد ذلك، قام ممثل راعي المهرجان الامين العام المساعد مساعد الزامل ورئيسة المهرجان فارعة السقاف بتكريم أعضاء لجنة المشاهدة، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج المغربي أمين ناسور ود.ابتسام الحمادي، ود.سعداء الدعاس، لينطلق بعدها عرض الافتتاح الذي حمل عنوان «اصل وصورة» من انتاج شركة سردنا للإنتاج الفني بالتعاون مع لابا للإنتاج المسرحي، ومن تمثيل محمد الرقادي ومصعب السالم، والتي دارت احداثها حول كاتب وروائي مع ابنه، الأب الذي وهب حياته كاملة لعمله الأدبي والثقافي، منغمسا طوال الوقت في عمله كثيرا مما جعله مهملا لجانب مهم في حياته الأسرية وهو بيته وأبناؤه، الأمر الذي جعله يعاني عندما كبر في العمر، إذ وجد أنه قد أصبح غريبا عن أبنائه كأنهم لا يعرفونه ولم يعيشوا طفولتهم ومرحلة شبابهم إلى جانبه.



ونجح المخرج خالد امين بتوصيل رسالة العرض التي تحث على التواصل مع الابناء على الرغم من انشغالاتنا في تثقيف انفسنا بأسلوب تميز بالاحترافية من خلال الاداء التمثيلي للرقادي والسالم اللذين يملكان قدرات فنية عالية.





تعزيز الدور الثقافي



أكد مدير المهرجان د. خليفة الهاجري لوسائل الاعلام، على هامش حفل الافتتاح ان مؤسسة لوياك للفنون الأدائية اخذت العهد على نفسها بتعزيز الدور الثقافي لدولة الكويت والاهتمام ببناء الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية التي تهتم بالفنون بشكل عام، لاسيما المسرح كنوع من أنواع الفنون التعبيرية المهمة.



وتابع: نحن اليوم أمام (مهرجان الكويت للمسرح الثنائي) بدورته الأولى، والذي يجمع عددا من الأعمال المسرحية النوعية على أرض الكويت، بالإضافة إلى أعمال مسرحية محلية كويتية تتنافس على جوائز المهرجان، وندعو الجمهور الكويتي لحضور الأعمال المسرحية المشاركة، فهي فرصة رائعة للتعرف على المسرح الثنائي الذي يهتم بعنصر التمثيل وإبداعاته.