وصلـــــت عملة بيتكوين الى أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية 82 ألف دولار وارتفعت علاوة العقود الآجلة، في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين يتوقعون تحقيق مزيد من المكاسب لأكبر عملة مشفرة في العالم. يأتي ذلك على خلفية الانتخابات الأميركية التي شهدت فوز دونالد ترامب، المعروف بدعمه للعملات المشفرة.



وارتفعت الفائــــدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة التي تجاوزت قيمتها 90 ألف دولار، وهي إجمالي عدد عقود المشتقات التي لم تتم تسويتها، إلى أكثر من 2.8 مليار دولار في بورصة Deribit الشهيرة للمشتقات، والتي تعد من بين المنصات القليلة التي تقدم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. وتستحوذ Deribit على الحصة الأكبر من سوق الخيارات الخارجية، وفقا لما ذكرته «CNBC» واطلعت عليه «العربية Business».



وقال فيتل لوند، رئيس الأبحاث في «K33 Research» لشبكة «CNBC»، إن سوق الخيارات ينحاز بشكل كبير نحو الزخم المستمر. يتم تداول خيارات الشراء بسعر أعلى من خيارات البيع، وارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود خيار الشراء خارج النطاق السعري.



وتمنح خيارات الشراء للمشتري الحق في شراء أسهم أصل معين بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة، مما يمثل رهانا على ارتفاع سعر الأصل. في المقابل، تمثل خيارات البيع رهانا على انخفاض سعر الأصل.



وتوفر بورصة المشتقات المالية CME عقودا آجلة لبيتكوين، ممــــا يتيح للمؤسسات في الولايات المتحدة فرصة الرهان على سعر بيتكوين مستقبلا. وصرح فيلدي بأن علاوة عقود CME لبيتكوين والإيثريوم بلغت يوم الجمعة في المتوسط 14.5% و14% على التوالي، مقارنة بـ7% قبل الانتخابات، وقد ظلت معظم النصف الأخير من العام حول مستوى أقل بقليل من 10%.