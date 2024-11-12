

تؤكد Ooredoo الكويت التزامها بخلق بيئة عمل استثنائية تعزز السعادة والمشاركة ورفاهية الموظفين، انطلاقا من إيمانها بأن ثقافة العمل الإيجابية تؤدي إلى أداء تنظيمي أقوى.



وقد استثمرت الشركة في برامج وشراكات تهدف إلى تعزيز رضا الموظفين ورفاهيتهم، إيمانا منها بأهمية خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتحفيز.



وفي هذا السياق، صرح عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت، قائلا: فريقنا هو محور كل ما نقوم به، ونعمل على خلق بيئة يشعر فيها كل فرد بقيمته وتقديره، مما يعزز قدرتنا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا.



وأشار إلى أن رفاهية وسعادة الموظفين جزء لا يتجزأ من قيم الشركة الأساسية، موضحا أن Ooredoo الكويت تسعى نحو بناء فريق أقوى وأكثر التزاما من خلال دعم الموظفين بجميع جوانب حياتهم العملية.



بدوره، أكد عيسى البشير، مدير أول إدارة الموارد البشرية، أن «سعادة ورفاهية الموظفين» ليست مجرد مبادرة بل جزء من الثقافة المؤسسية لـ Ooredoo الكويت، مشددا على أن الاستثمار في رفاهية الفريق ينعكس إيجابا على جودة الخدمات التي تقدم للعملاء، ويعزز مكانة الشركة في السوق كقائد متميز.



وفي إطار هذا التوجه، استضافت Ooredoo الكويت ألكسندر كيرولف، أحد الرواد والخبراء العالميين في مجال السعادة بالعمل. كيرولف، الذي يعد متحدثا ومستشارا ومؤلفا بارزا، يقدم ورش عمل متخصصة في هذا المجال. ومن أبرز أعماله كتاب «القيادة بالسعادة»، الذي يعكس فلسفته في تعزيز بيئة العمل الإيجابية.



وخلال الورشة التي قدمها لموظفي Ooredoo، شارك كيرولف رؤاه حول أهمية السعادة في مكان العمل، مؤكدا أن السعادة ليست رفاهية بل ضرورة. وأوضح أن السعادة المهنية تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وتعزيز ديناميكيات العمل، بما يتماشى مع رؤية Ooredoo الكويت في خلق بيئة عمل داعمة ومحفزة للفريق.



ولتأكيد التزامها بسعادة موظفيها، تعاونت Ooredoo الكويت أيضا مع مادلينا كاري، مؤسسة مدرسة السعادة، التي تقدم برامج تدريبية تركز على دمج السعادة كجزء أساسي من بيئة العمل، مما يسهم في تعزيز المرونة والرضا بين الموظفين. وأكدت كاري أن تدريب السعادة يحول بيئة العمل إلى مساحة يشعر فيها الأفراد بالدافع والتقدير، وهو ما يعكس جوهر نهج Ooredoo الكويت في تعزيز ثقافة العمل.



كما تدرك Ooredoo الكويت أهمية رفاهية الموظفين، لذلك تعاونت مع خبيرة رفاهية الشركات سانيتا بوكايت، التي أشارت إلى أن البرامج الموجهة الى رفاهية الموظفين، والمتوافقة مع القيم الثقافية المحلية، تسهم في خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والالتزام. وأضافت بوكايت أن دعم الموظفين بطرق متعددة يسهم في تطوير بيئة عمل محفزة.