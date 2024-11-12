

تنفيذاً لمبادرات مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري وفي إطار الحملة التوعوية لهيئة أسواق المال للتعريف بجائزة المستثمر الذكي الخليجي في نسختها الثالثة، شهد مقر الجامعة الأسترالية في الكويت تنفيذ ورشة توعوية جامعية امتدت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي.



وتولى مهام تنفيذ الورشة، اختصاصي أول لدى مكتب التوعية في هيئة أسواق المال ليالي الجلوي، واختصاصي أول لدى مكتب التوعية في الهيئة هدى الشطي.



وبدأت الورشة بعرض نبذة تعريفية عن هيئة أسواق المال، تضمنت عرض رؤية الهيئة ورسالتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وفقا لقانون إنشائها، إضافة إلى استعراض موجز لأبز مهامها المتصلة بتحقيق تلك الأهداف، بدءا بمهامها التشريعية والتنظيمية والإشرافية، وانتهاء بمهامها التوعوية وتلك المتصلة بتعزيز تعاونها المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى المهام المتصلة بالارتقاء ببيئة عملها الداخلية بما يساعدها على تحقيق التمكين والتميز المؤسسين.



وانتقلت الورشة بعدها إلى استعراض موضوعها الرئيسي المتمثل في التعريف بجائزة المستثمر الذكي الخليجي في نسختها الثالثة، وهي إحدى مبادرات برنامج التوعية الخليجي المشترك «ملم»، وتتاح فرص المشاركة فيها لكافة مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر 2024 ونهاية شهر فبراير 2025، وتهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية المجتمعية عبر تناول موضوعات تعنى بالقضايا المتصلة بالتوعية المالية عموما. كالتخطيط المالي، والادخار، والاستثمار، وحماية المستثمر وغيرها، وذلك من خلال مسارات أربعة (الفيديو، الرسم، التصوير، الكتابة).



تجدر الإشارة إلى أن عدد جوائز المسابقة يبلغ 44 جائزة وبمعدل 11 جائزة في كل من المسارات السابقة، أما القيمة الإجمالية لجوائزها فتتخطى المليون ريال سعودي.