

في إطار مساعيه المتواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرم بنك الخليج اتفاقية شراكة مع شركة Omnifintec للخدمات والحلول المالية، لتقديم خدمات استشارية وتجارية شاملة لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نشاطهم التجاري ويساعدهم على النمو والتوسع في أعمالهم.

ويمكن لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على حزمة كبيرة من الخدمات النوعية التي توفرها شركة Omnifintec، والتي تشمل التقييم المبدئي المجاني لتحديد المجالات الرئيسية لتحسين وتطوير الأعمال، فيما تحصل الشركة على رسوم لا تتجاوز 10% من النمو في الأرباح الناتج عن الاستشارات والخدمات التي توفرها للعملاء.

كما توفر الشركة للعملاء لوحات معلومات مخصصة لتكنولوجيـــــا المعلومات التجارية، وهي أدوات رقمية تعرض البيانات بشكل مرئي وسهل الفهم، تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحليل الأداء التجاري واتخاذ القرارات بناء على تلك البيانات، بالإضافة إلى جلسات تدريبية حول كيفية إعداد لوحات مخصصة لتكنولوجيا المعلومات التجارية.

وتشمل الخدمات التي تقدمها شركة Omnifintec لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحليل وتقييم البيانات المالية، فضلا عن خصم حصري بنسبة 10% لإجراء دراسات الســـــوق ودراسات الجدوى.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني: تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك الخليج، التي تعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن ركائزها الأساسية، وتستهدف العمل على رفع معدلات نمو خدمات الشركات ومساعدتها على توسيع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية المقدمة لها.



وأضاف: إلى جانب خدماتنا المصرفية المميزة، يسعى بنك الخليج دائما إلى تعزيز الخدمات غير المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على توسيع أعمالهم بنجاح، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعزيز النمو المستدام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني بشكل عام.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Omnifintec هاشم العقيل: سعداء بالتعاون مع بنك الخليج وتوفير خدماتنا المميزة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونلتزم بمساعدتهم على التميز وتحقيق النمو من خلال ما نمتلكه من خبرات وقدرات.



وأضاف: نحن فخورون بكوننا شركاء موثوقين، نساعد الشركات الرائدة على تحقيق نتائج متميزة ونجاح مستدام، وفخورون كذلك بالتزام فريقنا والنتائج الاستثنائية التي نحققها، فرضا العملاء هو أولويتنا القصوى.