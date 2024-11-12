

اعتمد مجلس إدارة شركة دلقان العقارية باجتماعه أمس، التقرير المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والذي أظهر ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 11.95% ليبلغ 161.22 ألف دينار، مقارنة بـ 144 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت ربحية سهم الشركة بنسبة 11.95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 39.32%، لتبلغ 272.26 ألف دينار، مقارنة بـ 195.4 ألف دينار بنفس الفترة من 2023، كما زاد إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 4.47%، لتبلغ 6.75 ملايين دينار، مقارنة بـ 6.46 ملايين دينار في التسعة أشهر من العام الماضي.



كما ارتفع اجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بالربع الثالث بنسبة 72.53% ليبلغ 93.47 ألف دينار، مقارنة بـ 54.17 ألف دينار في الربع الثالث من 2023.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة دلقان العقارية م.محمد المطيري إن ارتفاع المؤشرات المالية للشركة في التسعة أشهر الأولى من 2024 بنسبة اجمالية تصل إلى 11.95%، يتوافق مع الرؤية الخاصة للشركة التي اعتمدتها في الثلاث سنوات الماضية والتي تستهدف التوسع بعملياتها التشغيلية على المستوى المحلي والارتقاء بأدائها.

وأشار إلى أن تركيز الشركة ينصب على تثبيت مركزها المالي وتعزيزه عبر زيادة أصولها من منطلق ايمانها بأن العقارات بكل أشكالها من الأصول الثابتة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن مما يوفر أمنا ماليا للمستثمرين.

واختتم المطيري بالتأكيد على التزام دلقان العقارية بتحقيق أرباح مستدامة لمساهميها وشركائها، عبر اعتماد خطط وأساليب تعزز الثقة والشفافية البناءة مع المستثمرين، بالتوازي مع توجه الشركة لتحقيق رؤيتها المستقبلية، المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة في القطاع العقاري الاستثماري تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا.